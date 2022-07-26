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26июля
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сегодня, 17:29 3

В Амурской области запустят промышленную ипотеку

Василий Орлов рассказал, что амурским производителям помогут получить льготные кредиты

В Амурской области запустят промышленную ипотеку
Фото: Амур.инфо

Ставка по промышленной ипотеке составит 5 %. Из федерального бюджета на реализацию программы выделят от 500 миллионов до миллиарда рублей, сообщает региональное правительство.

Министр экономразвития области Оксана Кукшенева уточнила, что утверждённого перечня предприятий по видам деятельности, которые могут претендовать на такую ипотеку, пока нет. Для Амурской области в первую очередь это будет актуально для строительной сферы, металлообработки, машиностроения и для пищевой промышленности.

— В настоящее время мы ждём, когда станут известны условия участия и требования к заёмщикам. Когда программа заработает, окажем всевозможную поддержку нашим производителям, чтобы они смогли получить льготные кредиты. Промпредприятия – гарантия продовольственной экономической безопасности региона, – прокомментировал Василий Орлов.

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#бизнес #губернатор #производство #экономика

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    "Промпредприятия – гарантия продовольственной экономической безопасности региона, – прокомментировал Василий Орлов".

    А кто на них будет работать? Какая у рабочих ожидается зарплата?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "Василий Орлов рассказал"

    Вася - пресс-секретарь. )

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "А кто на них будет работать? Какая у рабочих ожидается зарплата?"

    Отвечу с заду на перёд: зарплата будет маленькая, работать будут пенсионеры, ибо пенсия + зарплата = можно позволить себе хлеб с маслом. )

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