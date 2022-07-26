В Амурской области запустят промышленную ипотеку

Ставка по промышленной ипотеке составит 5 %. Из федерального бюджета на реализацию программы выделят от 500 миллионов до миллиарда рублей, сообщает региональное правительство.

Министр экономразвития области Оксана Кукшенева уточнила, что утверждённого перечня предприятий по видам деятельности, которые могут претендовать на такую ипотеку, пока нет. Для Амурской области в первую очередь это будет актуально для строительной сферы, металлообработки, машиностроения и для пищевой промышленности.

— В настоящее время мы ждём, когда станут известны условия участия и требования к заёмщикам. Когда программа заработает, окажем всевозможную поддержку нашим производителям, чтобы они смогли получить льготные кредиты. Промпредприятия – гарантия продовольственной экономической безопасности региона, – прокомментировал Василий Орлов.