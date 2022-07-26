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Василий Орлов: «Нужно повышать престижность профессионального образования»

Губернатор рассказал о введении в стране новой праздничной даты

Василий Орлов: «Нужно повышать престижность профессионального образования»
Фото: Телеграм-канал Василия Орлова

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём телеграм-канале рассказал о введении в России нового праздника – Дня среднего профессионального образования. Его будут отмечать 2 октября.

— Решение правильное и своевременное. Считаю, что нужно повышать престижность среднего профессионального образования на всех уровнях. Мы в Амурской области прикладываем для этого много усилий. Только за последние три года запущено 14 мастерских при ссузах, где ребята могут развить свои профессиональные навыки. В планах открыть еще 12 подобных площадок. Они оснащены по последнему слову техники, немногие предприятия могут позволить себе такое оборудование, – написал губернатор.

В этом году в Амурском техническом колледже в Тынде в рамках нацпроекта «Профессионалитет» студенты могут выбрать одну из специальностей и получить сразу три рабочих профессии. Кроме того, уделяется внимание и социально значимым направлениям.

— Остро не хватает людей в строительной и аграрной сферах. Мы создаём условия для обучения ребят. Ждём инициативу от работодателей, которые будут создавать достойные условия для работы. Совместные усилия помогут нам изменить ситуацию, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #образование #студенты

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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    20 минут назад

    ВСЕ - В ПТУ!!!

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