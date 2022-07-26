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сегодня, 15:23 0

Мама Гарика Харламова в восторге от невестки

Наталья Игоревна поделилась фотографиями с премьеры сериала «Наследие»

Мама Гарика Харламова в восторге от невестки
Фото: Газета.ру

Мама шоумена рассказала, что на фильм ее пригласила актриса Катерина Ковальчук, с которой у Гарика Харламова начался роман после того, как он развелся с Кристиной Асмус, мамой его дочки.

Как рассказало агентство 7days.ru, почетная гостья премьеры сериала «Наследие» поблагодарила за приглашение исполнительницу главной роли Екатерину Ковальчук через соцсети.

— Сюжет захватывает, жду продолжения с нетерпением. Спасибо за приглашение, Катюша.

Это дало поклонникам шанс надеяться, что слухи о расставании звездной пары оказались ложными. Последние пару месяцев разрыв звезд уж очень активно обсуждали в социальных сетях.

Теплые отношения между девушкой и мамой шоумена сложились давно. В феврале, когда Екатерина Ковальчук отмечала день рождения, одной из первых ее поздравила именно мама Гарика Харламова.

— Будь счастлива, наша нежная, красивая и талантливая девочка, – поделилась эмоциями родительница юмориста.

А сама Екатерина в социальных сетях опубликовала несколько роликов, на которых видно, что девушка отмечает праздник рядом с Гариком.

Гарика Харламова с детства окружали красивые женщины. Взять хотя бы его мать Наталью Игоревну. Недавно она разменяла седьмой десяток, при этом по-прежнему держит себя в отличной форме.

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#шоу-бизнес

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