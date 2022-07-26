На подъезде к селу Белогорье перекроют дорогу

АО «Асфальт» приступит к ремонту водопропускной трубы, сообщает амурский минтранс.

С 9:00 27 июля до 9:00 29 июля 2022 года будет перекрыто движение на участке 2-ой километр региональной автомобильной дороги (подъезд к селу Белогорье) в районе полигона ДВОКУ.

Для транспорта, направляющегося в Белогорье, сделают альтернативный маршрут.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и учесть дополнительное время в пути при планировании маршрута движения.