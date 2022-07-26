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сегодня, 18:11 1

МИД РФ начал переговоры по упрощению визового режима для россиян

Вопрос решается с 18 странами

МИД РФ начал переговоры по упрощению визового режима для россиян
Фото: Амур.инфо

По сообщению РИА ФАН, переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом.

— В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной, – прокомментировал ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волыкин.

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#туризм

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Благодетели! )))

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