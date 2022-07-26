МИД РФ начал переговоры по упрощению визового режима для россиян

— В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной, – прокомментировал ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волыкин.