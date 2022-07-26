Цирк уехал, оставив в Свободном горы мусора

Жители Свободного возмущены цирком, который останавливался там на гастроли. К представлению у горожан вопросов не возникло, а вот то, что после себя оставили циркачи, свободненцев очень расстроило.

— Они оставили после себя горы мусора и развешенные по всему городу афиши, – негодует директор свободненского МКП «Дорожник» Александр Кантур.

Купол цирка стоял прямо на площади имени Лазо. Сейчас городские коммунальщики проводят там генеральную уборку.

— Цирку будет выставлен счет на оплату данных работ, – пообещали в пресс-службе мэрии Свободного.

Между тем гастролировавший в Свободном цирк теперь поехал в Белогорск.