Цирк уехал, оставив в Свободном горы мусора
Мэрия пообещала навести порядок
Жители Свободного возмущены цирком, который останавливался там на гастроли. К представлению у горожан вопросов не возникло, а вот то, что после себя оставили циркачи, свободненцев очень расстроило.
— Они оставили после себя горы мусора и развешенные по всему городу афиши, – негодует директор свободненского МКП «Дорожник» Александр Кантур.
Купол цирка стоял прямо на площади имени Лазо. Сейчас городские коммунальщики проводят там генеральную уборку.
— Цирку будет выставлен счет на оплату данных работ, – пообещали в пресс-службе мэрии Свободного.
Между тем гастролировавший в Свободном цирк теперь поехал в Белогорск.
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