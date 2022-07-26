В Белогорске военные начали строить часовню

Храм возводится в честь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца не просто так. По словам помощника командира бригады по работе с верующими военнослужащими иерея Виктора Суворова, это связано с местом расположения будущего храма, которое находится в военном городке «Никольский».

— По объему он будет немного меньше, чем обычный храм, но в нем будут и алтарная, храмовая часть и притвор. В длину храм будет 17 метров, в ширину – семь, у него появятся золочённый купол с крестами и звонницей, – отметил священнослужитель.

Воинский храм сможет вместить около 100 прихожан.

Сейчас на этапе строительства каждый может принять участие и внести свой вклад, отмечает пресс-служба Восточного военного округа.