В Белогорске военные начали строить часовню
Она будет носить имя Николая Мир Ликийских Чудотворца
В городе Белогорске Амурской области на территории артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа стартовала активная фаза работ по строительству воинского храма-часовни. В настоящее время готовят фундамент, затем строители приступят к возведению стен, сообщается на сайте Минобороны России.
Храм возводится в честь святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца не просто так. По словам помощника командира бригады по работе с верующими военнослужащими иерея Виктора Суворова, это связано с местом расположения будущего храма, которое находится в военном городке «Никольский».
— По объему он будет немного меньше, чем обычный храм, но в нем будут и алтарная, храмовая часть и притвор. В длину храм будет 17 метров, в ширину – семь, у него появятся золочённый купол с крестами и звонницей, – отметил священнослужитель.
Воинский храм сможет вместить около 100 прихожан.
Сейчас на этапе строительства каждый может принять участие и внести свой вклад, отмечает пресс-служба Восточного военного округа.
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