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26июля
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сегодня, 15:21 2

В Благовещенске улицу Кантемирова закроют для проезда на два с половиной месяца

Там будут ремонтировать сети водоснабжения

В Благовещенске улицу Кантемирова закроют для проезда на два с половиной месяца
Фото: Амур.инфо

В среду, 27 июля, полностью закроют для движения транспорта проезжую часть улицы Кантемирова на отрезке от Институтской до Воронкова.

В микрорайоне будут проводить ремонт на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Работы на участке планируют закончить к 15 октября.

В связи с перекрытием участка маршруты №№ 24, 25 и 30 изменят схемы движения.

Автобусы № 24 и 25 пойдут по следующей схеме:

– Тепличная – Воронкова – Студенческая – Институтская – далее по маршруту,

Автобус № 30:

– Воронкова – Студенческая – Институтская – далее по маршруту,

В обратном направлении:

– Институтская – Василенко – Воронкова – далее по маршруту.

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#дороги #ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Новость опоздала как минимум на три месяца! )))

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    "Автобусы № 24 и 25 пойдут по следующей схеме:

    – Тепличная – Воронкова – Студенческая – Институтская – далее по маршруту"

    По какому маршруту? Через Кантемирова, как обычно, или по Дьяченко, как в последние три месяца?

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