В Благовещенске улицу Кантемирова закроют для проезда на два с половиной месяца

В среду, 27 июля, полностью закроют для движения транспорта проезжую часть улицы Кантемирова на отрезке от Институтской до Воронкова.

В микрорайоне будут проводить ремонт на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Работы на участке планируют закончить к 15 октября. В связи с перекрытием участка маршруты №№ 24, 25 и 30 изменят схемы движения. Автобусы № 24 и 25 пойдут по следующей схеме:

– Тепличная – Воронкова – Студенческая – Институтская – далее по маршруту, Автобус № 30:

– Воронкова – Студенческая – Институтская – далее по маршруту,

В обратном направлении:

– Институтская – Василенко – Воронкова – далее по маршруту.

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Виктория Большакова