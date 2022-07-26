В Благовещенске улицу Кантемирова закроют для проезда на два с половиной месяца
Там будут ремонтировать сети водоснабжения
В среду, 27 июля, полностью закроют для движения транспорта проезжую часть улицы Кантемирова на отрезке от Институтской до Воронкова.
В микрорайоне будут проводить ремонт на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Работы на участке планируют закончить к 15 октября.
В связи с перекрытием участка маршруты №№ 24, 25 и 30 изменят схемы движения.
Автобусы № 24 и 25 пойдут по следующей схеме:
– Тепличная – Воронкова – Студенческая – Институтская – далее по маршруту,
Автобус № 30:
– Воронкова – Студенческая – Институтская – далее по маршруту,
В обратном направлении:
– Институтская – Василенко – Воронкова – далее по маршруту.
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