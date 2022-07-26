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сегодня, 16:47 0

Жителя Благовещенска подозревают в нескольких грабежах и кражах

Молодого человека поместили под стражу

Жителя Благовещенска подозревают в нескольких грабежах и кражах
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 21-летнего молодого человека по подозрению в грабеже, сообщает управление МВД по Амурской области.

В полицию обратился житель областного центра. Он рассказал, что к нему подошёл парень и попросил сигарету. Затем злоумышленник силой вытащил из его кармана телефон и более пяти тысяч рублей, после чего убежал. Недалеко от места преступления полицейские увидели мужчину, подходящего по описанию, задержали его и доставили в дежурную часть. У амурчанина при досмотре обнаружили украденный телефон и часть денег.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Кроме того, сотрудники выяснили, что задержанный причастен ещё к одному грабежу и трём кражам, общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. Он признался в совершённых преступлениях и рассказал, что похищенное имущество уже успел продать. Подозреваемого заключили под стражу.

За такое преступление молодому человеку могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере десяти тысяч рублей или в размере заработной платы за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы до одного года или без него.

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#криминал #происшествия

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