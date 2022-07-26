Городской парк Благовещенска превратят в фитнес-площадку

В День физкультурника Городской парк областного центра на два часа превратится в «Фитнес-парк». С 18:00 до 20:00 гости парка смогут научится танцевать зажигательную зумбу, заняться воздушной йогой, мягким фитнесом на ковриках, степ-аэробикой, а фаворитом групповых тренировок станет Hot Iron. Также для всех желающих откроют зону обучения техникам массажа.

Главная аллея парка станет ярмаркой, где можно будет не только купить спортивную экипировку и инвентарь, но и продегустировать здоровое и спортивное питание: смузи из микрозелени, протеиновые коктейли, батончики, полезный мармелад. Для всех желающих определить свои параметры здоровья специалисты «Центра здоровья» проведут биометрические и профилактические измерения.

Ждать в этот день благовещенцев будут и на набережной. Там пройдут мастер-классы и показательные выступления спортивных федераций, выставка лучших фотографий и коллекционных экспонатов общегородского конкурса «Спорт в искусстве», сообщает администрация Благовещенска.

Также в рамках Дня физкультурника в городе впервые пройдет «Чемпионат по офисным видам спорта».