В Амурской области транспортная прокуратура обязала РЖД починить ЛЭП

Сковородинская транспортная прокуратура и старший госинспектор отдела госэнергонадзора Приамурья проверили Магдагачинскую дистанцию электроснабжения и выявили серьёзные нарушения, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сотрудники провели проверку в декабре прошлого года. Выяснилось, что оборудование находится в аварийном состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью, имуществу и вероятность возникновения пожара от замыкания.

«В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «РЖД» о возложении на него обязанности выполнить капитальный ремонт воздушных линий электропередач в Магдагачинском районе», – говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В июле этого года суд рассмотрел исковые требования и удовлетворил их. Компания должна будет отремонтировать две воздушные ЛЭП в Магдагачинском районе до 31 декабря 2023 года.