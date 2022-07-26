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26июля
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сегодня, 16:26 0

В Амурской области транспортная прокуратура обязала РЖД починить ЛЭП

В Магдагачинском районе две воздушные ЛЭП находятся в аварийном состоянии

В Амурской области транспортная прокуратура обязала РЖД починить ЛЭП
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Сковородинская транспортная прокуратура и старший госинспектор отдела госэнергонадзора Приамурья проверили Магдагачинскую дистанцию электроснабжения и выявили серьёзные нарушения, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сотрудники провели проверку в декабре прошлого года. Выяснилось, что оборудование находится в аварийном состоянии, что создает угрозу жизни и здоровью, имуществу и вероятность возникновения пожара от замыкания.

«В связи с этим транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «РЖД» о возложении на него обязанности выполнить капитальный ремонт воздушных линий электропередач в Магдагачинском районе», – говорится в сообщении прокуратуры.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В июле этого года суд рассмотрел исковые требования и удовлетворил их. Компания должна будет отремонтировать две воздушные ЛЭП в Магдагачинском районе до 31 декабря 2023 года.

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#происшествия #энергетика

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