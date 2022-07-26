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Еще 25 камер будут отслеживать пожары в Амурской области

Таким способом с начала марта в регионе было обнаружено 497 возгораний

Еще 25 камер будут отслеживать пожары в Амурской области
Фото: Амурский минлес

С начала июля к системе раннего обнаружения пожаров «Лесохранитель» в Амурской области подключили еще 25 видеокамер. Таким образом, их число возросло до 49. Теперь благодаря этим камерам можно контролировать пожарную безопасность на всей территории Приамурья, сообщает пресс-служба Амурского минлеса.

В Магдагачинском районе их стало больше на пять штук, в Сковородинском и Зейском на четыре. Там в зону внимания «Лесохранителя» попали участки, труднодоступные для наземного патрулирования.

«Впервые видеокамеры установлены в Тындинском, Ивановском округах, Михайловском, Октябрьском районах и недалеко от Белогорска, и с начала июля общая зона покрытия системой «Лесохранитель» возросла в два раза. Ранее мы получили положительный опыт использования 24 видеокамер системы раннего обнаружения природных пожаров и палов. С начала марта видеокамерами было обнаружено 497 возгораний, среди которых лесные пожары, палы сухой растительности, возгорания на мусорной свалке, сжигание порубочных остатков и очаги огня на территории Китая», – отмечает заместитель председателя правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

«Лесохранитель» фиксирует не термическую аномалию, как космический мониторинг, а дым. После фиксации более детальная разведка подтверждает возникновение огня, что в несколько раз увеличивает оперативность ликвидации пожаров и палов, а также снижается площадь, которую проходит огонь.

Видеокамеры устанавливают на вышках сотовых операторов на высоте свыше 70 метров, это позволяет наблюдению захватывать окраины населенных пунктов и местность в радиусе 35 километров – лесной фонд, территории заповедников и заказников, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Операторы Региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы круглосуточно наблюдают за работой видеокамер, получая данные, они делают привязку к местности и передают информацию заинтересованным службам.

Система «Лесохранитель» в регионе работает с марта 2020 года. На тот момент в Приамурье были установлены первые четыре видеокамеры.

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#пожары #помощь

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