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26июля
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Столбики термометров в Амурской области приблизятся к отметке +35°С

Не ослабит жару даже грядущий циклон

Столбики термометров в Амурской области приблизятся к отметке +35°С
Фото: Амур.инфо

По прогнозам амурских синоптиков, конец июля в регионе обещает быть очень жарким. Температура воздуха превысит климатическую норму в целом по области на 1°- 4°С. Несмотря на ожидаемые дожди, жара не уменьшится.

По информации областного Гидрометцентра, уже в четверг на территорию Амурской области зайдет циклон. Дожди пройдут практически во всех районах, но больше всего их выпадет на севере области, сообщает Амурский Гидрометцентр.

— В течение недели над территорией нашей области будет наблюдаться противоборство двух мощных барических систем: активного юго-западного циклона и тропосферного гребня. Во вторник гребень всё ещё сдержит смещение атмосферных фронтов и связанных с ними осадков над Приамурьем. Поэтому все они будут проливаться над Забайкальем. У нас же кратковременные грозовые дожди в этот день ожидаются на северо-востоке, в Селемджинском районе. В среду область высокого давления начнёт отступать и на северо-западе области в Тындинском и Сковородинском районах начнутся дожди различной интенсивности, местами ливни с грозами. Также кратковременные дожди пройдут по долине Амура и в северо-восточных районах, – рассказала главный амурский синоптик Ольга Четырина. – Во второй половине недели тропосферный гребень полностью сдаст свои позиции, и с четверга по субботу через нашу область беспрепятственно пройдёт серия систем атмосферных фронтов, которая принесёт дожди во все районы.

При этом станет ещё жарче. Воздух прогреется до +31°…+35°С. Только в пятницу днём станет немного легче дышать, синоптики обещают +22°…+27°С.

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#погода #природа

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