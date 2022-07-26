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26июля
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сегодня, 16:04 0

Амурчанку признали виновной в содержании наркопритона

Женщина употребляла запрещённые вещества со знакомыми

Амурчанку признали виновной в содержании наркопритона
Фото: Амур.инфо

44-летнюю жительницу Зеи признали виновной в содержании притона для потребления наркотиков, сообщает прокуратура Амурской области.

Известно, что осуждённая приспособила кухню в своей квартире для приготовления и потребления запрещённых веществ. В августе и сентябре прошлого года она пускала туда знакомых за дозу опийного наркотического средства. Взамен разрешала пользоваться посудой и плитой, а также готовила и употребляла наркотики вместе с ними.

В суде амурчанка признала свою вину и полностью раскаялась. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Зея #криминал #происшествия

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