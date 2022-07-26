Амурчанку признали виновной в содержании наркопритона

44-летнюю жительницу Зеи признали виновной в содержании притона для потребления наркотиков, сообщает прокуратура Амурской области.

Известно, что осуждённая приспособила кухню в своей квартире для приготовления и потребления запрещённых веществ. В августе и сентябре прошлого года она пускала туда знакомых за дозу опийного наркотического средства. Взамен разрешала пользоваться посудой и плитой, а также готовила и употребляла наркотики вместе с ними.

В суде амурчанка признала свою вину и полностью раскаялась. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.