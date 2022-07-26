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Несколько домов в амурской столице шестые сутки остаются без воды

Там затянулись ремонтные работы

Несколько домов в амурской столице шестые сутки остаются без воды
Фото: АКС

Обновлено: 14:05

Утром 22 июля в жилых и административных зданиях в районе Горького – Пушкина отключили водоснабжение. И вот уже шестые сутки люди сидят без воды – перекоп не успели закрыть в срок.

Без воды остаются жилые дома на улице Горького, 42 и улице Амурская, 55/3, а также административные здания на Пушкина, 91 и Горького, 56.

— Её вчера, 25 июля, включили ненадолго, но из кранов потекла грязь. И выключили. Как нам быть? Шесть дней ни горячей, ни холодной воды, – пожаловались жильцы в редакцию Амур.инфо.

В АКС подтвердили: ремонтные работы на сетях водоснабжения в этом районе пока не закончили. По графику Городское управление капитального строительства должно было закрыть перекоп утром 25 июля и вернуть воду, но этого не произошло.

— Если не закончат к вечеру, должны подать заявку. Жителям мы воду подвезём, – сообщили в АКС.

Если потребуется, машина с водой будет приезжать во дворы с 9:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Новость обновлена

В АКС сообщает, что жилые дома и административные здания подключили к водоснабжению.

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#ЖКХ #происшествия

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