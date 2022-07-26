Пик заболеваемости COVID-19 в России ждут через месяц

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«Он (вариант «омикрона») дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», – комментирует ситуацию с заболеваемостью Анатолий Альтштейн.

Ранее сообщалось, что новая волна коронавируса в России неопасна. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал ее «хвостом» эпидемии.

Сейчас статистика показывает, что за последнюю неделю в России показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения вырос на 48,9 %.