Амурчанин пойдёт под суд за убийство сестры
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в реке Хинган. Обвинение в убийстве предъявили 38-летнему брату амурчанки.
На допросе мужчина подтвердил свою причастность к преступлению. Он рассказал, что поссорился с сестрой на почве злоупотребления спиртными напитками. Чтобы скрыть преступление, тело погибшей злоумышленник сбросил в реку.
Сейчас амурчанин заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.
Мужчине может грозить лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
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