Амурчанин пойдёт под суд за убийство сестры

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в реке Хинган. Обвинение в убийстве предъявили 38-летнему брату амурчанки.

На допросе мужчина подтвердил свою причастность к преступлению. Он рассказал, что поссорился с сестрой на почве злоупотребления спиртными напитками. Чтобы скрыть преступление, тело погибшей злоумышленник сбросил в реку.

Сейчас амурчанин заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок от шести до 15 лет.