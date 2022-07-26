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сегодня, 11:41 0

Амурчанин пойдёт под суд за убийство сестры

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

Амурчанин пойдёт под суд за убийство сестры
Фото: Амур.инфо

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в реке Хинган. Обвинение в убийстве предъявили 38-летнему брату амурчанки.

На допросе мужчина подтвердил свою причастность к преступлению. Он рассказал, что поссорился с сестрой на почве злоупотребления спиртными напитками. Чтобы скрыть преступление, тело погибшей злоумышленник сбросил в реку.

Сейчас амурчанин заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

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#жизнь #криминал #происшествия

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