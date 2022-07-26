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26июля
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сегодня, 13:28 0

Амурчанин нарвал у знакомого конопли и решил заняться изготовлением наркотиков

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы

Амурчанин нарвал у знакомого конопли и решил заняться изготовлением наркотиков
Фото: Амур.инфо

Ранее судимый 38-летний житель Зеи предстанет перед судом за незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В августе прошлого года обвиняемый нашёл на приусадебном участке своего знакомого дикорастущую коноплю. Мужчина ее собрал, положил в пакет и спрятал в сарае. А в марте этого года переработал и сделал гашишное масло массой 2,6 грамма. В этот же день его задержали участковый и сотрудник подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские изъяли запрещённое вещество и инструменты, которые амурчанин использовал во время изготовления наркотика.

Уголовное дело передано в суд. За совершение преступления амурчанину грозит до трёх лет лишения свободы.

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#Зея #криминал #происшествия

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