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26июля
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сегодня, 13:06 0

В России в два раза увеличилось число женщин-руководителей

Статистикой поделилась онлайн-платформа рекрутинга hh.ru

В России в два раза увеличилось число женщин-руководителей
Фото: Амур.инфо

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как за последние годы на рынке труда изменилась расстановка руководящего состава в зависимости от гендера. Согласно полученной статистике, за последние три года в два раза возросло количество профессиональных сфер, где руководящие позиции занимают женщины.

С 2019 по 2022 год количество профессиональных областей, где доля резюме женщин-руководителей превышает 50 %, выросло с четырех категорий до девяти. К «Управлению персоналом», «Науке и образованию», «Бухгалтерии, финансам», а также «Спорту, фитнесу, салонам красоты» добавились «Медицина и фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR», «Туризм, рестораны, гостиницы», «Искусство, масс-медиа», а также «Страхование».

Увеличилась доля женщин-руководителей и в тех сферах, где число мужчин-руководителей традиционно было выше.

Не остались без изменений также и зарплатные запросы. За три года женщины-руководители повысили свой ожидаемый уровень дохода на 20 %, тогда как у мужчин серьезной динамики изменений не наблюдается, сообщает пресс-служба hh.ru.

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#работа

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