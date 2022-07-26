В России в два раза увеличилось число женщин-руководителей

С 2019 по 2022 год количество профессиональных областей, где доля резюме женщин-руководителей превышает 50 %, выросло с четырех категорий до девяти. К «Управлению персоналом», «Науке и образованию», «Бухгалтерии, финансам», а также «Спорту, фитнесу, салонам красоты» добавились «Медицина и фармацевтика», «Маркетинг, реклама, PR», «Туризм, рестораны, гостиницы», «Искусство, масс-медиа», а также «Страхование».

Увеличилась доля женщин-руководителей и в тех сферах, где число мужчин-руководителей традиционно было выше.

Не остались без изменений также и зарплатные запросы. За три года женщины-руководители повысили свой ожидаемый уровень дохода на 20 %, тогда как у мужчин серьезной динамики изменений не наблюдается, сообщает пресс-служба hh.ru.