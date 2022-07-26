В Благовещенске за сутки произошло два ДТП с участием детей

Один ребёнок попал под колёса авто во дворе дома, а второй был травмирован, находясь внутри машины.

25 июля в 17:03 полицейским поступило сообщение о том, что в районе дома № 37 «А» на улице Магистральной произошло ДТП с участием автомобилей Honda Airwave и Mazda Titan, в результате которого двухлетний пассажир автомобиля Honda Airwave был травмирован. Ребенок перевозился в автокресле, но из-за силы столкновения без травм не обошлось.

В 20:38 того же дня в дежурной части стало известно, что во дворе дома 176/2 на улице Ленина мальчик-пешеход 2014 года рождения выбежал на внутридворовую дорогу из-за припаркованного автомобиля, вследствие чего на него был совершен наезд автомобилем Mazda Familia. Семилетний пешеход с травмами доставлен в больницу.

Кстати, двумя днями ранее, 23 июля, в этом же дворе было зарегистрировано ДТП с участием ребенка-велосипедиста.

— В период летних каникул дети много времени проводят на улице, в том числе на детских игровых площадках, а дети до восьмилетнего возраста в силу своих возрастных особенностей не могут предвидеть опасности, грозящей им на дороге, и без страха выбегают на внутридворовую проезжую часть. Чтоб избежать неприятных ситуаций и последствий, родителям необходимо четко объяснить и рассказать, что такое «дорожные ловушки» (припаркованные вдоль дома автомобили и так далее) во дворе и чем они опасны, – рассказала Ирина Самарина, капитан полиции, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Благовещенского отдела ГИБДД.

С начала летних каникул на территории Благовещенска зарегистрировано уже 20 ДТП с участием детей, из которых девять случаев произошло с детьми-пассажирами, шестеро детей стали участниками в качестве велосипедистов и пять происшествий случилось с детьми-пешеходами. По сравнению с прошлым годом количество ДТП за такой же период увеличилось более чем в два раза, сообщает пресс-служба Благовещенского отдела ГИБДД.