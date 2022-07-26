В Белогорске появились «умные остановки»

Цифровой проект «Умная остановка» заработал в Белогорске. Городская администрация запустила его совместно с Региональным навигационно-информационным центром по Амурской области.

О работе нововведения в своем телеграм-канале рассказал мэр Белогорска Станислав Мелюков.

— Суть проекта: на каждой остановке – их в городе 167 – будет размещен стикер с уникальным QR-кодом. Просканировав его, попадаете на страницу, на которой будут отображаться все автобусы, которые проходят мимо конкретной остановки с указанием времени ожидания в минутах, – объяснил глава города.

QR-кодами с сегодняшнего дня начнут оснащать 23 остановки на улице Кирова. До десятого августа работу завершат.

Но белогорцев предупреждают: с VPN новая система отслеживания транспорта работать не будет.