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сегодня, 12:01 1

В Белогорске появились «умные остановки»

Их оборудовали системой QR-кодов

В Белогорске появились «умные остановки»
Фото: Телеграм-канал Станислава Мелюкова

Цифровой проект «Умная остановка» заработал в Белогорске. Городская администрация запустила его совместно с Региональным навигационно-информационным центром по Амурской области.

О работе нововведения в своем телеграм-канале рассказал мэр Белогорска Станислав Мелюков.

— Суть проекта: на каждой остановке – их в городе 167 – будет размещен стикер с уникальным QR-кодом. Просканировав его, попадаете на страницу, на которой будут отображаться все автобусы, которые проходят мимо конкретной остановки с указанием времени ожидания в минутах, – объяснил глава города.

QR-кодами с сегодняшнего дня начнут оснащать 23 остановки на улице Кирова. До десятого августа работу завершат.

Но белогорцев предупреждают: с VPN новая система отслеживания транспорта работать не будет.

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#Белогорск #дороги #жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Как "го2бас"? )))

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