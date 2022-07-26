В школах России еженедельно будут проводить церемонию поднятия флага

Фото: Светлана Митина

Церемония станет еженедельной, поднимать флаг будут перед началом первого учебного дня под исполнение гимна. При вносе флага ведущий даст команду «Смирно», когда флаг поднимут и установят на подставке – «Вольно».

Главными действующими лицами церемонии станет специальная знамённая группа, в которую войдут знаменосец и ассистенты. Выбирать их будут из учащихся, которые хорошо проявили себя в учёбе, творчестве или спорте. Для них организуют тренировки, чтобы держать «шаг в ногу».

В зависимости от погоды церемонию будут проводить на улице или в помещении школы.