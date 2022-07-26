В школах России еженедельно будут проводить церемонию поднятия флага
Соответствующий документ подписало Минпросвещения
25 июля Министерство просвещения России опубликовало документ о новых обязательных мероприятиях для учебных заведений. С первого сентября в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях введут церемонию подъёма и спуска флага, говорится в документе.
Церемония станет еженедельной, поднимать флаг будут перед началом первого учебного дня под исполнение гимна. При вносе флага ведущий даст команду «Смирно», когда флаг поднимут и установят на подставке – «Вольно».
Главными действующими лицами церемонии станет специальная знамённая группа, в которую войдут знаменосец и ассистенты. Выбирать их будут из учащихся, которые хорошо проявили себя в учёбе, творчестве или спорте. Для них организуют тренировки, чтобы держать «шаг в ногу».
В зависимости от погоды церемонию будут проводить на улице или в помещении школы.
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