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26июля
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сегодня, 11:20 3

В школах России еженедельно будут проводить церемонию поднятия флага

Соответствующий документ подписало Минпросвещения

В школах России еженедельно будут проводить церемонию поднятия флага
Фото: Светлана Митина

25 июля Министерство просвещения России опубликовало документ о новых обязательных мероприятиях для учебных заведений. С первого сентября в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях введут церемонию подъёма и спуска флага, говорится в документе.

Церемония станет еженедельной, поднимать флаг будут перед началом первого учебного дня под исполнение гимна. При вносе флага ведущий даст команду «Смирно», когда флаг поднимут и установят на подставке – «Вольно».

Главными действующими лицами церемонии станет специальная знамённая группа, в которую войдут знаменосец и ассистенты. Выбирать их будут из учащихся, которые хорошо проявили себя в учёбе, творчестве или спорте. Для них организуют тренировки, чтобы держать «шаг в ногу».

В зависимости от погоды церемонию будут проводить на улице или в помещении школы.

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#дети #закон #школа

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Комментарии
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  • володька

    володька
    2 часа назад

    Как в Америке стало прям)) =

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Чооникурят? О_О

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    С воспитанием подрастающего поколения они опоздали.

    В Минобре по методичкам лохматых годов работают. Им важнее галочки в план и зарплата себе любимой.

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