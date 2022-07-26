От благовещенцев ждут заявки для участия в программе «1 000 дворов»

В Благовещенске стартовал приём предложений от горожан для участия в программе «1 000 дворов» в 2023 году. Работа проводится по поручению губернатора Василия Орлова.

— Очень надеемся, что такая важная для всего Дальнего Востока программа получит своё продолжение. Поэтому нужно быть готовыми и заранее иметь базу дворовых территорий. В дальнейшем это поможет своевременно запустить процесс. Желающие привести свой двор в порядок могут обращаться в управление ЖКХ до 31 августа, – рассказал в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Оценку предложениям даст общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды. Поможет отбирать участников программы и депутатский корпус. Приоритет отдадут дворам с наибольшим числом жителей.

— Сохраним ещё один важный критерий программы – максимальную прозрачность. Внешний облик дворовых пространств утвердят сами жители. Скорректируют наличие тех или иных малых архитектурных форм и их расположение. Традиционно на территориях сделаем детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, освещение, тротуары и проезды, поставим скамейки и урны, – добавил мэр.

В этом году в Благовещенске по программе «1 000 дворов» строительные работы уже завершены почти на всех объектах. Сейчас подрядные организации ждут доставку малых архитектурных форм.