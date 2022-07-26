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сегодня, 10:57 2

От благовещенцев ждут заявки для участия в программе «1 000 дворов»

В этом году в столице Приамурья уже преобразились около полусотни дворовых площадок

От благовещенцев ждут заявки для участия в программе «1 000 дворов»
Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

В Благовещенске стартовал приём предложений от горожан для участия в программе «1 000 дворов» в 2023 году. Работа проводится по поручению губернатора Василия Орлова.

— Очень надеемся, что такая важная для всего Дальнего Востока программа получит своё продолжение. Поэтому нужно быть готовыми и заранее иметь базу дворовых территорий. В дальнейшем это поможет своевременно запустить процесс. Желающие привести свой двор в порядок могут обращаться в управление ЖКХ до 31 августа, – рассказал в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Оценку предложениям даст общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды. Поможет отбирать участников программы и депутатский корпус. Приоритет отдадут дворам с наибольшим числом жителей.

— Сохраним ещё один важный критерий программы – максимальную прозрачность. Внешний облик дворовых пространств утвердят сами жители. Скорректируют наличие тех или иных малых архитектурных форм и их расположение. Традиционно на территориях сделаем детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, освещение, тротуары и проезды, поставим скамейки и урны, – добавил мэр.

В этом году в Благовещенске по программе «1 000 дворов» строительные работы уже завершены почти на всех объектах. Сейчас подрядные организации ждут доставку малых архитектурных форм.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    "Приоритет отдадут дворам с наибольшим числом жителей."

    Значит маленьким дворам благоустройство не светит. (((

  • sinoptik

    sinoptik
    14 минут назад

    Никому не светит((( Ленина, 42. Такой баннер стоит уже месяц. "Ваш двор обновляется" Старую площадку снесли, на новую видимо денег, желания, времени, сил (нужное подчеркнуть) не хватило. Стоит, заросла травой и кустарником. Дети говорят "спасибо" большим дядям, за разгромленное место для игры((

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