Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:32 3

В Амуре нашли ртуть, нефть и пестициды

В Хабаровском крае это повлекло массовую гибель рыбы

В Амуре нашли ртуть, нефть и пестициды
Фото: DVHAB.RU

Эксперты федеральной службы по надзору в сфере природопользования обнаружили на всём протяжении Амура превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ: по нефтепродуктам, ртути, фенолам, меди, пестицидам. Это и привело к массовой гибели рыбы в Хабаровском крае.

— Ко мне поступило множество обращений от жителей Хабаровского края по поводу усыпанных мёртвой рыбой берегов. Особенно много было сигналов из Комсомольска. Ситуация насторожила, ведь гибнуть в Амуре живность начала не сразу после схода льда, а по прошествии времени. В связи с этим обратился в федеральную службу по надзору в сфере природопользования. У нас была длительная переписка, в итоге стало известно, что, согласно данным экспертных заключений, на всем протяжении реки установлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения: по нефтепродуктам, ионам аммония, нитрит-ионам, фосфат-ионам, фенолам, ртути, железу общему, алюминию, цинку, свинцу, меди и пестицидам, – рассказал Павел Симигин, депутат Госдумы Хабаровского края.

Информация о загрязнении Амура с приложением экспертных заключений направлена в территориальные органы Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспотребнадзора и в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках их полномочий.

Уже была проведена проверка в отношении одного из предприятий, добывающих золото. По результатам отбора проб воды специалисты выявили незначительное превышение допустимой концентрации ртути, сообщает DVHAB.RU.

Просмотров всего: 796

#Дальний Восток #природа #происшествия

распечатать


Общество

Столбики термометров в Амурской области приблизятся к отметке +35°С

Происшествия

Несколько домов в амурской столице шестые сутки остаются без воды
Общество

Амурчанин пойдёт под суд за убийство сестры
Происшествия

Амурчанин нарвал у знакомого конопли и решил заняться изготовлением наркотиков

Комментарии
Показать все (3)
  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    5 часов назад

    Добывали золото, а нашли нефть. Не стоит забывать, что в Амур и китайские притоки впадают.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    4 часа назад

    Все в Амур гадим. И мы и соседи. И у нас золотодобыча и сельское хозяйство и промышленность, и у них.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Любопытно, почему сигналы о загрязнении и дохлой рыбе поступали какому-то депутату, а не в природоохранную прокуратуру?

    Или деп просто пиарится?

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь