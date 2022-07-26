В Амуре нашли ртуть, нефть и пестициды

Эксперты федеральной службы по надзору в сфере природопользования обнаружили на всём протяжении Амура превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ: по нефтепродуктам, ртути, фенолам, меди, пестицидам. Это и привело к массовой гибели рыбы в Хабаровском крае.

— Ко мне поступило множество обращений от жителей Хабаровского края по поводу усыпанных мёртвой рыбой берегов. Особенно много было сигналов из Комсомольска. Ситуация насторожила, ведь гибнуть в Амуре живность начала не сразу после схода льда, а по прошествии времени. В связи с этим обратился в федеральную службу по надзору в сфере природопользования. У нас была длительная переписка, в итоге стало известно, что, согласно данным экспертных заключений, на всем протяжении реки установлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения: по нефтепродуктам, ионам аммония, нитрит-ионам, фосфат-ионам, фенолам, ртути, железу общему, алюминию, цинку, свинцу, меди и пестицидам, – рассказал Павел Симигин, депутат Госдумы Хабаровского края.

Информация о загрязнении Амура с приложением экспертных заключений направлена в территориальные органы Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспотребнадзора и в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру для принятия мер в рамках их полномочий.

Уже была проведена проверка в отношении одного из предприятий, добывающих золото. По результатам отбора проб воды специалисты выявили незначительное превышение допустимой концентрации ртути, сообщает DVHAB.RU.