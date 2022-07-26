Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:52 0

Робби Уильямс снимает документальный фильм о своей жизни

Певец покажет дом, который скрывал 20 лет

Робби Уильямс снимает документальный фильм о своей жизни
Фото: peopletalk.ru

По сообщению peopletalk.ru, известный певец Робби Уильямс снимает документальный фильм о своей личной жизни и карьере. Съемочной группе удалось даже войти в его дом. За 20 лет певец впервые позволил запечатлеть свое жилище.

Зарубежные СМИ сообщают, что производство фильма стартовало несколько месяцев назад. Как рассказал в интервью The Sun человек, близкий к музыканту, работа над фильмом началась еще несколько месяцев назад.

— Робби – один из самых интересных людей в музыкальной индустрии, и его документальный фильм будет таким же интересным и честным. Он много раз прошел через ад и сражался со своими демонами. Много анекдотов со знаменитостями, так что в фильме будет о чем поговорить, – сообщил источник таблоида.

Просмотров всего: 120

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Мама Гарика Харламова в восторге от невестки
В России и мире

Евровидение в 2023 году пройдет в Великобритании
В России и мире

Белла Хадид поделилась с поклонниками необычном увлечением
Общество 5

Дальневосточница стала второй вице-мисс России
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь