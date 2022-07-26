Робби Уильямс снимает документальный фильм о своей жизни

Зарубежные СМИ сообщают, что производство фильма стартовало несколько месяцев назад. Как рассказал в интервью The Sun человек, близкий к музыканту, работа над фильмом началась еще несколько месяцев назад.

— Робби – один из самых интересных людей в музыкальной индустрии, и его документальный фильм будет таким же интересным и честным. Он много раз прошел через ад и сражался со своими демонами. Много анекдотов со знаменитостями, так что в фильме будет о чем поговорить, – сообщил источник таблоида.