Робби Уильямс снимает документальный фильм о своей жизни
Певец покажет дом, который скрывал 20 лет
По сообщению peopletalk.ru, известный певец Робби Уильямс снимает документальный фильм о своей личной жизни и карьере. Съемочной группе удалось даже войти в его дом. За 20 лет певец впервые позволил запечатлеть свое жилище.
Зарубежные СМИ сообщают, что производство фильма стартовало несколько месяцев назад. Как рассказал в интервью The Sun человек, близкий к музыканту, работа над фильмом началась еще несколько месяцев назад.
— Робби – один из самых интересных людей в музыкальной индустрии, и его документальный фильм будет таким же интересным и честным. Он много раз прошел через ад и сражался со своими демонами. Много анекдотов со знаменитостями, так что в фильме будет о чем поговорить, – сообщил источник таблоида.
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