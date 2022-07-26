Евровидение в 2023 году пройдет в Великобритании

— После объективного анализа Референтная группа совета «Евровидения» с глубоким сожалением пришла к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни «Евровидение» в соответствии с правилами «Евровидения», не могут быть нарушены, – говорилось в сообщении Европейского вещательного союза, которое было опубликовано в июне.

В 2022 году второе место на музыкальном конкурсе занял британский исполнитель Сэм Райдер, поэтому принимать конкурс в следующем году, по решению организаторов, будет Великобритания. Организацией конкурса займется BBC, а сбор заявок от городов Британии на проведение мероприятия начнется уже на этой неделе.