Белла Хадид поделилась с поклонниками необычном увлечением

Для этого Белла надела максимально комфортную и легкую одежду. Она выбрала белые шорты и короткий фиолетовый топ. Образ модель дополнила кроссовками Adidas и белыми высокими носками.

фото: Peopletalk.ru

Пользователи Сети восхищались многогранностью супермодели.

«Ты так талантлива», «Есть что-то, что бы ты не смогла сделать?», «Ты очень творческая личность», — отметили ее фанаты.