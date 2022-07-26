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сегодня, 14:02 0

Белла Хадид поделилась с поклонниками необычном увлечением

Популярная модель решила освоить искусство выдувания стекла

Белла Хадид поделилась с поклонниками необычном увлечением
Фото: popcornnews.ru

Как сообщает Peopletalk, в минувшие выходные звезда подиумов отправилась в специальную мастерскую, где под присмотром мастера создала собственное изделие.

Для этого Белла надела максимально комфортную и легкую одежду. Она выбрала белые шорты и короткий фиолетовый топ. Образ модель дополнила кроссовками Adidas и белыми высокими носками.

фото: Peopletalk.ru

Пользователи Сети восхищались многогранностью супермодели.

«Ты так талантлива», «Есть что-то, что бы ты не смогла сделать?», «Ты очень творческая личность», — отметили ее фанаты.

Просмотров всего: 148

#шоу-бизнес

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