Белла Хадид поделилась с поклонниками необычном увлечением
Популярная модель решила освоить искусство выдувания стекла
Как сообщает Peopletalk, в минувшие выходные звезда подиумов отправилась в специальную мастерскую, где под присмотром мастера создала собственное изделие.
Для этого Белла надела максимально комфортную и легкую одежду. Она выбрала белые шорты и короткий фиолетовый топ. Образ модель дополнила кроссовками Adidas и белыми высокими носками.
фото: Peopletalk.ru
Пользователи Сети восхищались многогранностью супермодели.
«Ты так талантлива», «Есть что-то, что бы ты не смогла сделать?», «Ты очень творческая личность», — отметили ее фанаты.
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