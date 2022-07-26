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26июля
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сегодня, 12:45 5

Дальневосточница стала второй вице-мисс России

Дарья Немаева из Хабаровского края отлично выступила в финале конкурса «Мисс Россия-2022»

Дальневосточница стала второй вице-мисс России
Фото: Телеграм-канал организаторов конкурса Мисс Россия

Накануне завершился главный конкурс красоты среди девушек из самых разных регионов страны. Как сообщает DVHAB.RU, среди них были хабаровчанки Дарья Немаева и Валерия Валуйко. 19-летней Дарье удалось взять корону вице-мисс.

За звание «Мисс России» боролись более 150 тысяч россиянок. Однако до финала дошли лишь 25. Каждая из них на протяжении нескольких месяцев доказывала, что достойна стать обладательницей этого титула. Участницы выходили на сцену в грациозных нарядах и в купальниках. Девушки соревновались не только в дефиле, но и в ответах на каверзные вопросы членов жюри. Они показывали себя только с лучшей стороны и хвастались различными талантами.

Победительницей в престижном конкурсе стала Анна Линникова из Оренбурга. Титул первой вице-мисс достался представительнице Чувашии Анне Будаевой, а второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края.

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#конкурсы #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Остальные были ещё хуже? ;)

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 час назад

    У остальных не было "волосатой руки".

  • Kadet_84

    Kadet_84
    42 минуты назад

    Oldlord, согласен на все 100!!! Вопрос (не к Вам), кто был членами жюри?

  • НЮ

    НЮ
    27 минут назад

    Фото во весь рост есть? друг интересуется.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    21 минута назад

    несчастные глупышки. Жизнь пошла наперекосяк.

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