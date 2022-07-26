Дальневосточница стала второй вице-мисс России

За звание «Мисс России» боролись более 150 тысяч россиянок. Однако до финала дошли лишь 25. Каждая из них на протяжении нескольких месяцев доказывала, что достойна стать обладательницей этого титула. Участницы выходили на сцену в грациозных нарядах и в купальниках. Девушки соревновались не только в дефиле, но и в ответах на каверзные вопросы членов жюри. Они показывали себя только с лучшей стороны и хвастались различными талантами.

Победительницей в престижном конкурсе стала Анна Линникова из Оренбурга. Титул первой вице-мисс достался представительнице Чувашии Анне Будаевой, а второй вице-мисс стала Дарья Немаева из Хабаровского края.