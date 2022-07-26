Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером 2022 года

Так, например, за участие в следующих двух сериях «Невыполнимой миссии» ему заплатят от 12 до 14 миллионов долларов. Кроме того, ему идет процент от кассовых сборов, начиная с первого доллара, что в разы увеличивает итоговый заработок. Вот почему в случае с «Мавериком», который уже собрал в мировом прокате почти 1,2 миллиарда долларов, Круз получит в совокупности более 100 миллионов.

Формула, по которой рассчитываются доходы Круза, единственная в своем роде. Большинство кинозвезд получают приличные гонорары – стандартными для мужчин вот уже почти 30 лет являются 20 миллионов долларов, впервые выплаченные в 1996 году Джиму Керри за «Кабельщика». Многим по контракту полагается и часть прибыли от проката, однако она начинает начисляться лишь после того, как фильм окупит свои затраты и окажется в плюсе. Круз единственный, кто получает проценты от прибыли с первого дня проката.

— Я бы никогда не поставил против Тома Круза, – приводит Variety слова одного из студийных руководителей. – Известно, что актер принципиально не дает интервью для печати, однако во всем остальном он сверхпрофессионал, готовый бесконечно ездить по миру с премьерами. Большинство актеров не стоят того, что вы им платите, – продолжает эксперт, – но Круз и, возможно, Дуэйн Джонсон полностью оправдывают свою зарплату.

Самые высокооплачиваемые киноактеры:

Том Круз («Маверик) 100 миллионов,

Уилл Смит («Эмансипация») 35 миллионов,

Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны») 30 миллионов,

Брэд Питт (фильм о «Формуле-1», пока не имеющий названия) 30 миллионов,

Дуэйн Джонсон («Черный Адам») 22,5 миллионов,

Уилл Феррелл («Одухотворенный») 20 миллионов,

Крис Хемсворт («Эвакуация-2») 20 миллионов,

Вин Дизель («Форсаж-10») 20 миллионов,

Том Харди («Веном-3») 20 миллионов,

Хоакин Феникс («Джокер-2») 20 миллионов,

Райан Рейнольдс («Одухотворенный») 20 миллионов,

Дензел Вашингтон («Великий уравнитель-3») 20 миллионов,

Джейсон Момоа («Аквамен и Затерянное королевство») 15 миллионов,

Эдди Мерфи («Полицейский из Беверли-Хиллз ­– 4») 15 миллионов.