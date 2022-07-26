Том Круз стал самым высокооплачиваемым актером 2022 года
Съемки в фильме «Маверик» принесли актеру более 100 миллионов долларов
Как сообщают Новые Известия со ссылкой на Variety, заработки Круза рассчитываются по особой формуле. Он берет небольшой, по меркам звезды своего масштаба, гонорар авансом.
Так, например, за участие в следующих двух сериях «Невыполнимой миссии» ему заплатят от 12 до 14 миллионов долларов. Кроме того, ему идет процент от кассовых сборов, начиная с первого доллара, что в разы увеличивает итоговый заработок. Вот почему в случае с «Мавериком», который уже собрал в мировом прокате почти 1,2 миллиарда долларов, Круз получит в совокупности более 100 миллионов.
Формула, по которой рассчитываются доходы Круза, единственная в своем роде. Большинство кинозвезд получают приличные гонорары – стандартными для мужчин вот уже почти 30 лет являются 20 миллионов долларов, впервые выплаченные в 1996 году Джиму Керри за «Кабельщика». Многим по контракту полагается и часть прибыли от проката, однако она начинает начисляться лишь после того, как фильм окупит свои затраты и окажется в плюсе. Круз единственный, кто получает проценты от прибыли с первого дня проката.
— Я бы никогда не поставил против Тома Круза, – приводит Variety слова одного из студийных руководителей. – Известно, что актер принципиально не дает интервью для печати, однако во всем остальном он сверхпрофессионал, готовый бесконечно ездить по миру с премьерами. Большинство актеров не стоят того, что вы им платите, – продолжает эксперт, – но Круз и, возможно, Дуэйн Джонсон полностью оправдывают свою зарплату.
Самые высокооплачиваемые киноактеры:
Том Круз («Маверик) 100 миллионов,
Уилл Смит («Эмансипация») 35 миллионов,
Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочной луны») 30 миллионов,
Брэд Питт (фильм о «Формуле-1», пока не имеющий названия) 30 миллионов,
Дуэйн Джонсон («Черный Адам») 22,5 миллионов,
Уилл Феррелл («Одухотворенный») 20 миллионов,
Крис Хемсворт («Эвакуация-2») 20 миллионов,
Вин Дизель («Форсаж-10») 20 миллионов,
Том Харди («Веном-3») 20 миллионов,
Хоакин Феникс («Джокер-2») 20 миллионов,
Райан Рейнольдс («Одухотворенный») 20 миллионов,
Дензел Вашингтон («Великий уравнитель-3») 20 миллионов,
Джейсон Момоа («Аквамен и Затерянное королевство») 15 миллионов,
Эдди Мерфи («Полицейский из Беверли-Хиллз – 4») 15 миллионов.
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