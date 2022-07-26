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сегодня, 11:41 0

Романтичным фото из Парижа поделилась в соцсетях Земфира

В своем Telegram-канале певица опубликовала совместный кадр с Литвиновой в столице Франции

Романтичным фото из Парижа поделилась в соцсетях Земфира
Фото: 5 канал

«Париж. Вчера. Работаем», – подписала снимок Земфира. Вместе с Ренатой Литвиновой она запечатлелась на узкой улочке. Обе выглядят счастливыми и довольными, сообщает 5 канал.

После переезда за границу певица рядом с актрисой как на светских мероприятиях и званых ужинах, так и обычных прогулках. В отличие от Ренаты Литвиновой Земфира после переезда за границу редко делится с публикой снимками и подробностями своей жизни. Это фото стало исключением.

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#интернет #соцсети #шоу-бизнес

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