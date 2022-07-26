Романтичным фото из Парижа поделилась в соцсетях Земфира

После переезда за границу певица рядом с актрисой как на светских мероприятиях и званых ужинах, так и обычных прогулках. В отличие от Ренаты Литвиновой Земфира после переезда за границу редко делится с публикой снимками и подробностями своей жизни. Это фото стало исключением.