Романтичным фото из Парижа поделилась в соцсетях Земфира
В своем Telegram-канале певица опубликовала совместный кадр с Литвиновой в столице Франции
«Париж. Вчера. Работаем», – подписала снимок Земфира. Вместе с Ренатой Литвиновой она запечатлелась на узкой улочке. Обе выглядят счастливыми и довольными, сообщает 5 канал.
После переезда за границу певица рядом с актрисой как на светских мероприятиях и званых ужинах, так и обычных прогулках. В отличие от Ренаты Литвиновой Земфира после переезда за границу редко делится с публикой снимками и подробностями своей жизни. Это фото стало исключением.
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