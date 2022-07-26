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26июля
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На трубу котельной в Тынде нанесли огромный символ Z

Патриотичное граффити видно из самых дальних точек города

На трубу котельной в Тынде нанесли огромный символ Z
Фото: Телеграм канал Марины Михайловой

В Тынде на трубе котельной нарисовали огромную букву Z размером примерно 8 на 8 метров. Символ видно из самых дальних точек города, в том числе с железнодорожного вокзала.

— Местом расположения символа была выбрана труба котельной, поскольку именно она является символом теплоты, спокойствия и домашнего уюта, – объясняет выбор мэр города Марина Михайлова в своём телеграм-канале.

Помощь в воплощении идеи оказало руководство компании «Энергоресурс», а саму работу выполнил альпинист Константин Швец.

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#Тында

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