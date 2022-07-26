Стресс для россиян стал привычным явлением

К факторам стресса опрошенные отнесли плохое материальное положение (72 %), активное потребление интернета (70 %), а жители мегаполисов (Москвы и Санкт-Петербурга) – урбанизованность, от которой испытывали стресс в 68 % случаев. Женщины говорят о стрессе на 9 % чаще, чем мужчины (61 % против 52 %).

Устойчивость к стрессу вырабатывается с возрастом. Так, если среди молодежи испытывали стресс 79 %, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза — 42 %.

В меньшей степени подвержены стрессу люди старше 60 лет (57 %), жители сёл (48-49 %) и отдающие предпочтение телевизору (60 %).

Опрос сотрудники ВЦИОМ провели по телефону десятого июля 2022 года. Круг опрошенных составил 1 600 граждан РФ от 18 лет. По утверждению специалистов, предельная погрешность с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.