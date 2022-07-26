Стресс для россиян стал привычным явлением
Почти 60 % жителей страны сталкивались со стрессовыми ситуациями
Как сообщает ИА REGNUM, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос среди граждан РФ. Согласно его результатам, 57 % жителей России в 2022 году лично сталкивались со стрессовыми ситуациями. 26 % из них переживали стресс часто, несколько раз в месяц.
К факторам стресса опрошенные отнесли плохое материальное положение (72 %), активное потребление интернета (70 %), а жители мегаполисов (Москвы и Санкт-Петербурга) – урбанизованность, от которой испытывали стресс в 68 % случаев. Женщины говорят о стрессе на 9 % чаще, чем мужчины (61 % против 52 %).
Устойчивость к стрессу вырабатывается с возрастом. Так, если среди молодежи испытывали стресс 79 %, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза — 42 %.
В меньшей степени подвержены стрессу люди старше 60 лет (57 %), жители сёл (48-49 %) и отдающие предпочтение телевизору (60 %).
Опрос сотрудники ВЦИОМ провели по телефону десятого июля 2022 года. Круг опрошенных составил 1 600 граждан РФ от 18 лет. По утверждению специалистов, предельная погрешность с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.
Просмотров всего: 14