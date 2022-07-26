В Амурской области доля среднего класса достигает 15 %

Под средним классом в данном случае подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Согласно этому рейтингу, доля среднего класса среди амурчан составляет 14,8 %, Приамурье с этим показателем заняло 16 строчку из 85.

В Ямало-Ненецком округе таких семей оказалось больше всего – 46,6 %, самый низкий показатель в Ингушетии и Чеченской Республике – меньше 2 %. Сколько представителей среднего класса проживает в других регионах, смотрите в инфографике.

В среднем по стране доля жителей среднего класса составила 11,5 %.