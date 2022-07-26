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26июля
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сегодня, 09:22 0

В Амурской области доля среднего класса достигает 15 %

Регионы с самым многочисленным средним классом назвали специалисты РИА Рейтинг

В Амурской области доля среднего класса достигает 15 %
Фото: Амур.инфо

РИА Новости опубликовали рейтинг регионов по численности среднего класса. Специалисты РИА Рейтинг провели социологическое исследование и подготовили отчёт на основе данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Под средним классом в данном случае подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Согласно этому рейтингу, доля среднего класса среди амурчан составляет 14,8 %, Приамурье с этим показателем заняло 16 строчку из 85.

В Ямало-Ненецком округе таких семей оказалось больше всего – 46,6 %, самый низкий показатель в Ингушетии и Чеченской Республике – меньше 2 %. Сколько представителей среднего класса проживает в других регионах, смотрите в инфографике.

В среднем по стране доля жителей среднего класса составила 11,5 %.

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#экономика #аналитика #финансы

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