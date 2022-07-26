Более 150 фоторабот представили благовещенцы на конкурс «Спорт в искусстве»

В конкурсе приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители. Конкурсная комиссия отобрала 50 работ.

На снимках представлены различные виды спорта – легкая атлетика, автоспорт, бадминтон, триатлон, велоспорт, бокс, конный спорт. Игорь Гриценко поделился снимком, который представляет велоспорт.

— Фотографировать я начал с появлением самых первых маленьких цифровых фотоаппаратов, для этого специально выбирался на природу и снимал макросъёмку, пейзажи, живность. Обидно было, когда видишь неповторимый момент, а фотоаппарата нет под рукой, так в 2020 году приобрел смартфон с хорошей камерой, и начало получаться запечатлеть интересные моменты жизни. В прошлом году присоединился к велосообществу «АмурБайк» и спустя всего полгода я уже еду в отпуск в Крым для участия в велотуре, настолько меня увлек велоспорт, – рассказал фотограф.

13 августа, в День Физкультурника, на набережной состоится фотовыставка, где жители и гости города смогут посмотреть работы участников.