В Амурской области обнаружили водителей, стоящих на учёте у нарколога и психиатра

В Мазановском районе прокуратура провела проверку среди местных водителей. Выявлены десять граждан, стоящих на учёте у нарколога и психиатра, но имеющих водительские права.

По закону стоящие на учёте россияне не имеют права управления автомобилем, сообщили в прокуратуре Амурской области. По результатам проверки прокуратура Мазановского района обратилась в суд с требованием аннулировать водительские права указанных граждан в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. Судом требования прокуратуры района удовлетворены. В настоящее время судебные решения исполнены.

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Дарья Клатаевская