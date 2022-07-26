В Амурской области обнаружили водителей, стоящих на учёте у нарколога и психиатра
Нарушения выявили в Мазановском районе
В Мазановском районе прокуратура провела проверку среди местных водителей. Выявлены десять граждан, стоящих на учёте у нарколога и психиатра, но имеющих водительские права.
По закону стоящие на учёте россияне не имеют права управления автомобилем, сообщили в прокуратуре Амурской области.
По результатам проверки прокуратура Мазановского района обратилась в суд с требованием аннулировать водительские права указанных граждан в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями.
Судом требования прокуратуры района удовлетворены. В настоящее время судебные решения исполнены.
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