Егор Крид прервал выступление на VK Fest из-за фанатки
Девушке стало плохо во время музыкального номера
Как сообщает Фонтанка.ру, Егор Крид остановил свое выступление на VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Певцу сообщили, что поклоннице стало плохо на танцполе. Продолжить концерт Крид согласился только в случае, если та придёт в себя.
— Тут стало человеку плохо из задних рядов. Если честно, я пока не хочу выступать, пока мне не скажут, что она пришла в себя и с ней все хорошо, – заявил он со сцены.
Крид попросил зрителей оглянуться и проверить, всё ли хорошо с людьми, которые находятся рядом с ними. Он напомнил, что жизнь и здоровье важнее всего и призвал беречь себя.
Трансляция мероприятия велась в официальной группе фестиваля.
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