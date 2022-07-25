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сегодня, 18:01 0

Егор Крид прервал выступление на VK Fest из-за фанатки

Девушке стало плохо во время музыкального номера

Егор Крид прервал выступление на VK Fest из-за фанатки
Фото: ИА 360tv.ru

Как сообщает Фонтанка.ру, Егор Крид остановил свое выступление на VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Певцу сообщили, что поклоннице стало плохо на танцполе. Продолжить концерт Крид согласился только в случае, если та придёт в себя.

— Тут стало человеку плохо из задних рядов. Если честно, я пока не хочу выступать, пока мне не скажут, что она пришла в себя и с ней все хорошо, – заявил он со сцены.

Крид попросил зрителей оглянуться и проверить, всё ли хорошо с людьми, которые находятся рядом с ними. Он напомнил, что жизнь и здоровье важнее всего и призвал беречь себя.

Трансляция мероприятия велась в официальной группе фестиваля.

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#шоу-бизнес

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