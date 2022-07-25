Егор Крид прервал выступление на VK Fest из-за фанатки

— Тут стало человеку плохо из задних рядов. Если честно, я пока не хочу выступать, пока мне не скажут, что она пришла в себя и с ней все хорошо, – заявил он со сцены.

Крид попросил зрителей оглянуться и проверить, всё ли хорошо с людьми, которые находятся рядом с ними. Он напомнил, что жизнь и здоровье важнее всего и призвал беречь себя.

Трансляция мероприятия велась в официальной группе фестиваля.