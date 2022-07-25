Василий Орлов считает ярмарки выходного дня хорошей антикризисной мерой

Губернатор Приамурья Василий Орлов провёл заседание антикризисного штаба. В региональном правительстве обсудили проведение сельскохозяйственных ярмарок в районах и округах региона.

На сегодняшний день ярмарки проводят в Благовещенском, Архаринском, Магдагачинском, Октябрьском, Серышевском, Сковородинском районах и Ивановском муниципальном округе. Также они будут работать в Константиновском, Михайловском, Тамбовском районах и в Бурейском и Завитинском муниципальных округах. Планируется, что ярмарки будут проводить в 18 муниципальных образованиях.

В этом году на антикризисном штабе приняли решение позволить фермерам продавать продукцию на выгодных условиях. Так, в Благовещенске торговое место с лотка стоит 300-350 рублей в день, с машины – 350-450 рублей в день, в Свободном место стоит от 180 до 400 рублей в день в зависимости от места торговли, в Архаринском районе – 100 рублей в день. В остальных районах и округах плату не взимают.

С начала года до середины июля в Приамурье в ярмарках выходного дня участвовали 1 660 продавцов, а посетили их более 215 тысяч покупателей. На ярмарках продали 83 тонны картофеля, 86 тонн овощей, 207 тонн мяса, 35 тонн молочной продукции и другие агропромышленные продукты на 52 тонны. Также продали семь тысяч птиц, 1,6 тысячи кроликов и 434 голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней и поросят.

— Ярмарки выходного дня уже должны работать во всех районах. Это хорошая антикризисная мера. Там фермеры могут на льготных условиях продавать свою продукцию, а люди с невысокими доходами получают возможность купить качественную и свежую продукцию по доступным ценам, – сказал Василий Орлов.