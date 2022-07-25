Максиму Галкину объявили бойкот все коллеги, кроме Николаева
Юморист решил проверить коллег по звездному цеху с помощью соцсетей
Как сообщает solenka.info, российский шоумен начал проявлять активность в своих социальных сетях.
Накануне он сделал публикацию, с помощью которой решил проверить бывших коллег из России. Он разместил в Сети видео со своей дочерью Лизой. Видео показывает, как преобразилась девочка за 3 года.
Лайкнуть ролик решили не все бывшие коллеги Галкина. Из знаменитостей только один Игорь Николаев отметил его понравившимся.
— Где все друзья? Один Николаев настоящий друг. Остальные, как крысы, попрятались от страха, – отмечают комментаторы.
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