Максиму Галкину объявили бойкот все коллеги, кроме Николаева

Накануне он сделал публикацию, с помощью которой решил проверить бывших коллег из России. Он разместил в Сети видео со своей дочерью Лизой. Видео показывает, как преобразилась девочка за 3 года.

Лайкнуть ролик решили не все бывшие коллеги Галкина. Из знаменитостей только один Игорь Николаев отметил его понравившимся.

— Где все друзья? Один Николаев настоящий друг. Остальные, как крысы, попрятались от страха, – отмечают комментаторы.