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сегодня, 17:10 0

Максиму Галкину объявили бойкот все коллеги, кроме Николаева

Юморист решил проверить коллег по звездному цеху с помощью соцсетей

Максиму Галкину объявили бойкот все коллеги, кроме Николаева
Фото: ИА solenka.info

Как сообщает solenka.info, российский шоумен начал проявлять активность в своих социальных сетях.

Накануне он сделал публикацию, с помощью которой решил проверить бывших коллег из России. Он разместил в Сети видео со своей дочерью Лизой. Видео показывает, как преобразилась девочка за 3 года.

Лайкнуть ролик решили не все бывшие коллеги Галкина. Из знаменитостей только один Игорь Николаев отметил его понравившимся.

— Где все друзья? Один Николаев настоящий друг. Остальные, как крысы, попрятались от страха, – отмечают комментаторы.

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#шоу-бизнес

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