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46 километров трассы Благовещенск – Гомелевка отремонтируют до конца года

Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отметил Василий Орлов

46 километров трассы Благовещенск – Гомелевка отремонтируют до конца года
Фото: Амур.инфо

В настоящий момент на трассе специалисты укладывают двухслойное асфальтобетонное покрытие, устанавливают металлическое барьерное ограждение и автобусные остановки. Полностью завершены работы по укладке асфальтобетона с 124-й по 127-й километр. Ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальта на участке 139-140 километр.

Кроме этого, на некоторых участках планируют установить автономное освещение. Рабочие поставят опоры и светильники с люминесцентными лампами. Также запланировано обустройство тротуаров, ремонт водопропускных труб, укрепление откосной части дороги, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

— До конца года 46 километров трассы Благовещенск-Гомелевка отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Учитывая интенсивность движения транспорта и то, насколько эта дорога у нас загружена, подрядчики идут в хорошем темпе. По контрактам работы должны пройти за два дорожных сезона, но специалисты планируют основные работы выполнить к концу года. В следующем году при федеральной финансовой поддержке планируем отремонтировать еще 11 участков этой трассы общей протяженностью 32 километра, затем перейдём на другие объекты опорной дорожной сети, – сказал глава Приамурья Василий Орлов.

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#губернатор #дороги

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