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25июля
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сегодня, 18:29 0

В Белогорске осудили военнослужащего за хищение драгоценных деталей

Обвиняемый похитил радиооборудование, содержащее драгметаллы

В Белогорске осудили военнослужащего за хищение драгоценных деталей
Фото: pixabay.com

Военные следователи завершили расследование хищения блоков радиооборудования к различной военной технике, содержащих драгоценные металлы.

Виновник был установлен, им оказался военнослужащий. Представленных следствием доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор.

За кражу в особо крупном размере Белогорский гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в счет государства сумму похищенного.

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#криминал #происшествия #суды #армия #Белогорск

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