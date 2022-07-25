В Белогорске осудили военнослужащего за хищение драгоценных деталей
Обвиняемый похитил радиооборудование, содержащее драгметаллы
Военные следователи завершили расследование хищения блоков радиооборудования к различной военной технике, содержащих драгоценные металлы.
Виновник был установлен, им оказался военнослужащий. Представленных следствием доказательств оказалось достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор.
За кражу в особо крупном размере Белогорский гарнизонный военный суд приговорил обвиняемого к двум годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в счет государства сумму похищенного.
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