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25июля
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сегодня, 17:30 0

Группа Rammstein удивила поклонников, поддержав Россию

Музыканты во время концерта в Таллине включили песню Олега Газманова

Группа Rammstein удивила поклонников, поддержав Россию
Фото: ИА Рязань.Лайф

Как сообщает ИА В-Татарстане со ссылкой на CTnews, группа Rammstein включила на концерте в Таллине песню "Вперед, Россия!"

Эта информация подтверждается видеороликом, выложенным одним из фанатов немецкой рок-группы, находившимся в этот момент на концерте.

Судя по видеозаписи, зрители на концерте с бурным восторгом отреагировали на песню Газманова.

Вместе с тем, официального подтверждения этой информации нет, поскольку прежде группа Rammstein проводила проукраинскую акцию на своем концерте.

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#шоу-бизнес

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