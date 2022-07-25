Группа Rammstein удивила поклонников, поддержав Россию

Эта информация подтверждается видеороликом, выложенным одним из фанатов немецкой рок-группы, находившимся в этот момент на концерте.

Судя по видеозаписи, зрители на концерте с бурным восторгом отреагировали на песню Газманова.

Вместе с тем, официального подтверждения этой информации нет, поскольку прежде группа Rammstein проводила проукраинскую акцию на своем концерте.