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25июля
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сегодня, 17:45 1

В России ввели уголовную ответственность за систематическое вождение без прав

Поправки вступили в силу 25 июля

В России ввели уголовную ответственность за систематическое вождение без прав
Фото: Амур.инфо

В России с понедельника, 25 июля, вводится уголовная ответственность за неоднократное управление любым видом транспорта без прав, сообщает газета «Известия».

Уточняется, что в силу вступила статья 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Также в силу вступила часть 4 статьи 12.7 КоАП РФ, согласно которой административная ответственность наступает за повторное управление авто водителем, который лишён прав. За такое нарушение будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы от 150 до 200 часов.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в России ужесточили наказание за опасное вождение.

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#дороги #жизнь #закон

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    44 минуты назад

    Ну так это только для тех у кого права было. А тем у кого их и не было отродясь, можно расслабиться.

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