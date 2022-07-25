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сегодня, 18:11 0

Две школьницы из Благовещенска стали победительницами «Большой перемены»

Финал всероссийского конкурса прошел в детском центре «Артек»

Две школьницы из Благовещенска стали победительницами «Большой перемены»
Фото: Администрация Благовещенска

В число победителей вошли две школьницы из Благовещенска: Милана Власенко и Мария Герасименко

Милана, ученица школы № 12, впервые в этом году приняла участие в проекте. Благодаря победе в конкурсе шестиклассница осуществит свою главную мечту – отправится в Санкт-Петербург.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска.

Мария учится в школе № 26, она уже второй раз побеждает в «Большой перемене». В качестве приза ей досталось «большое путешествие» из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска.

Добраться до пьедестала было непросто, в конкурсе приняли участие полтора миллиона ребят со всей России. И только 300 стали победителями. Участники конкурса выполняли задания по искусству и творчеству, образовательным технологиям и обществознанию. Разрабатывали проекты улучшения различных сфер жизни. Участвовали в дискуссионных площадках и увлекательных мероприятиях.

Напомним, победительница «Большой перемены» прошлого года Анастасия Жидкова отправилась в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе.

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#дети #культура #образование

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