В окрестностях Благовещенска уничтожили 2,5 гектара конопли

На прошлой неделе в районе Астрахановских лугов сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД Амурской области уничтожено 2,5 гектара дикорастущей конопли.

В ходе совместной операции «Мак» на территории Благовещенска выявлялись места произрастания наркосодержащего растения, после чего посевы уничтожались. Работа проводится совместно с межведомственной антинаркотической комиссией города, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Илья Ринейский