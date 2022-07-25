Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 0

В окрестностях Благовещенска уничтожили 2,5 гектара конопли

Администрация и полиция реализуют совместное мероприятие

В окрестностях Благовещенска уничтожили 2,5 гектара конопли
Фото: Pixabay

На прошлой неделе в районе Астрахановских лугов сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД Амурской области уничтожено 2,5 гектара дикорастущей конопли.

В ходе совместной операции «Мак» на территории Благовещенска выявлялись места произрастания наркосодержащего растения, после чего посевы уничтожались. Работа проводится совместно с межведомственной антинаркотической комиссией города, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 87

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 3

В Благовещенске экс-сотрудница Росреестра четыре года брала взятки
Происшествия 1

Амурчанин украл четыре ковра
Происшествия 3

В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Белогорске
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь