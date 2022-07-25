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В домах микрорайона амурской столицы не будет воды
На Игнатьевском шоссе отремонтируют сети водоснабжения
Фото: Амур.инфо
В Благовещенске во вторник, 26 июля, с 8:00 до 17:00 в некоторых домах микрорайона не будет воды. Водопроводную сеть перекроют из-за работ на сетях на Игнатьевском шоссе, сообщает АКС.
От водоснабжения отключат следующие дома:
- Игнатьевское шоссе, 9; 11;
- улица Дьяченко, 2; 2а; 2в; 2г;
- улица Кантемирова, 1; 3.
Жителей просят заранее запастись водой.
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