В домах микрорайона амурской столицы не будет воды

В Благовещенске во вторник, 26 июля, с 8:00 до 17:00 в некоторых домах микрорайона не будет воды. Водопроводную сеть перекроют из-за работ на сетях на Игнатьевском шоссе, сообщает АКС.

От водоснабжения отключат следующие дома: Игнатьевское шоссе, 9; 11;

улица Дьяченко, 2; 2а; 2в; 2г;

улица Кантемирова, 1; 3. Жителей просят заранее запастись водой.

Просмотров всего: 471

#ЖКХ

распечатать

Кристина Хасуева