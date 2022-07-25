Начинающие и опытные спортсмены из 25 регионов страны покоряли амурские сопки

Для участия в них в Благовещенск прибыли около 450 человек из самых разных регионов страны: от Крыма до Владивостока. К состязаниям присоединились как совсем юные ориентировщики, младше десяти лет, так и опытные – за 55.

Состязания проходили в течение трех дней на территории горнолыжного комплекса «Белогорье». Несмотря на непростой рельеф с серьезным перепадом высот, местность приятно впечатлила и местных спортсменов, и гостей.

— Непривычно по сравнению с Москвой. Там у нас прям равнины, а здесь бугры, лощины и большие перепады высот. Лично мне с рельефом попроще, потому что сразу видно. Ты еще на очень большом расстоянии, но сразу видишь, что там гора, которая тебе нужна и так далее, –поделилась участница из столицы Кира Прокофьева.

Знакомиться с особенностями рельефа Приамурья гостям пришлось с помощью Интернета. Соревнований здесь не проводили, поэтому местность была для них загадкой. Однако, во время прохождения дистанции, особых трудностей они не испытали. В этом заслуга авторов карты, которая была прорисована с мельчайшими подробностями.

— Это как буквы. Когда буквы корявые – сложно читать. Так и карта. Если она плохо нарисована, ты начинаешь сомневаться, там ли ты находишься, туда ли ты бежишь. А если четко все прорисовано – участник видит прекрасно себя на местности, понимает, где какой объект расположен, – отметил главный судья соревнований Александр Баращенко. – Очень интересный рельеф, микрорельеф очень сильный – это на самом деле изюминка этой местности. И я думаю, что здесь можно проводить очень высокого класса соревнования.

— Я хотел бы поблагодарить участников, представителей команд – без вас бы такого мероприятия не состоялось, не было бы такой конкуренции. А мы все знаем, что только при здоровой конкуренции растет профессионализм спортсменов, – обратился к участникам министр по физической культуре и спорту региона Дмитрий Кутека.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: кросс-выбор, кросс-лонг и кросс-классика-общий старт. По их итогам амурчане завоевали больше двух десятков наград.

Фото в материале: пресс-центр Российского движения школьников