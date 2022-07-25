Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной
Так она отметила свое 53-летие
Певица проводит медовый месяц с Беном Аффлеком в Париже. А 24 июля отметила 53-летие. В свой день рождения певица поделилась в соцсетях видеороликом, в котором она предстает перед 219 миллионами своих подписчиков абсолютно обнаженной, сообщает «Комсомольская правда».
Этот видеоролик – реклама новой линейки основанного Джей Ло косметического бренда JLo Beauty. Артистка презентовала новый продукт – крем для ягодиц. Напомним, Дженнифер очень гордится своей попой и даже застраховала ее на 27 миллионов долларов.
В интервью изданию People, которое она дала по поводу своего дня рождения, артистка призналась, что чувствует себя счастливой, как никогда. Дженнифер отметила, что «у красоты нет срока годности».
- Я считаю, что вы можете выглядеть и чувствовать себя потрясающе и сексуально в любом возрасте, - уверена Лопес.
Недавно певица вышла замуж за любовь всей своей жизни – актера Бена Аффлека. Сейчас Лопес и Аффлек проводят медовый месяц в Париже.
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