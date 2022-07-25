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сегодня, 15:38 2

В Благовещенске экс-сотрудница Росреестра четыре года брала взятки

Женщину признали виновной в преступлении

В Благовещенске экс-сотрудница Росреестра четыре года брала взятки
Фото: Амур.инфо

В областном центре бывшего специалиста-эксперта Росреестра признали виновной в получении взяток, сообщает Благовещенский городской суд.

В ноябре 2015 года, когда сотрудница Росреестра была на своём рабочем месте, к ней пришла женщина и предложила за денежное вознаграждение проводить ускоренную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сотрудница управления согласилась.

Когда работница Росреестра через МФЦ получала информацию о подаче документов на регистрацию сделки, то она в сжатые сроки принимала их, проводила правовую экспертизу и заносила данные в ЕГРН. Размер выплаты зависел от сложности экспертизы. Деньги переводили через мобильное приложение. С ноября 2015 года по январь 2019 года благовещенка «заработала» 141 тысячу рублей.

Суд назначил виновнице два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также лишил права занимать должности на госслужбе на два года.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    42 минуты назад

    Тоже мне новость. Там всегда так было и будет - не хочешь ждать, хочешь побыстрее - плати!

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    29 секунд назад

    Более того... Государственные регистраторы действуют (точнее - бездействуют) так при осуществлении своих функций, что желание в получении мзды сразу проявляется. Недавно судился с этой конторой - не хотели уточнять границы участка, потому, что площадь при межевании получилась больше декларированной... В суде выставляют представителя - своего сотрудника, который в законодательстве ни в зуб ногой : ) Поэтому могу оказать квалифицированную юридическую помощь (абсолютно бесплатно), если попали в оборот к этим чинушам!

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