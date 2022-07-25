В Благовещенске экс-сотрудница Росреестра четыре года брала взятки

В областном центре бывшего специалиста-эксперта Росреестра признали виновной в получении взяток, сообщает Благовещенский городской суд.

В ноябре 2015 года, когда сотрудница Росреестра была на своём рабочем месте, к ней пришла женщина и предложила за денежное вознаграждение проводить ускоренную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Сотрудница управления согласилась.

Когда работница Росреестра через МФЦ получала информацию о подаче документов на регистрацию сделки, то она в сжатые сроки принимала их, проводила правовую экспертизу и заносила данные в ЕГРН. Размер выплаты зависел от сложности экспертизы. Деньги переводили через мобильное приложение. С ноября 2015 года по январь 2019 года благовещенка «заработала» 141 тысячу рублей.

Суд назначил виновнице два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также лишил права занимать должности на госслужбе на два года.