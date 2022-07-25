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25июля
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сегодня, 16:21 0

В новом учебном году в центре «IT-куб» в Благовещенске будет более 15 направлений

Ребята, которые продолжают обучение по выбранному направлению, смогут перейти на углубленный курс

В новом учебном году в центре «IT-куб» в Благовещенске будет более 15 направлений
Фото: Амур.инфо

К прежним курсам добавятся «Яндекс.Академия», «Интернет вещей», «Лаборатория игр KoduGameLab», «Графический дизайн», «Шахматы», «Медиакуб». Кроме того, площадка дополнительного образования продолжит работать со школами в рамках договора о сетевом взаимодействии.

Школьники смогут участвовать в конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Есть программы и для тех, кто не обучается в центре на постоянной основе: «Цифровые каникулы», офлайн и онлайн-мероприятия.

— Цифровой мир может быть интересен и гуманитариям, а не только любителям точных наук. Новые направления центра в будущем учебном году помогут ребятам развить больше навыков, раскрыть свои скрытые таланты и способности. Мы не стоим на месте: педагоги будут работать и с малышами, как мы их называем. Занятия будут посещать ребята пяти-семи лет. Для них уже подготовлена программа, – делятся организаторы.

Каждый курс рассчитан на год, поэтому при желании можно получить достаточно полезных умений, которые помогут не только в выборе профессии, но и пригодятся в жизни. Клуб готов принять 400 человек на бесплатное обучение. Заявку желающие смогут подать, как только Навигатор дополнительного образования Амурской области откроет запись на учебный год. Приёмная кампания продлится до конца лета.

Занятия в центре «IT-куб» в Благовещенске стартуют пятого сентября.

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#наука #образование #технологии

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