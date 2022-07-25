Амурчанин украл четыре ковра

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Невера. Его обвиняют в похищении вещей с дач. Собранные следователем материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, сообщает Управление МВД России по Амурской области.

В ноябре молодой человек проходил мимо одного из частных домов на улице Ключевой в городе Сковородино. Обвиняемый знал, что дачников на месте нет, и беспрепятственно зашёл во двор. В окно молодой человек увидел на полу четыре скрученных ковра и одну дорожку. Похищенное вытащил из помещения, разбив оконное стекло. По дороге два ковра выбросил в мусорный контейнер – они оказались слишком тяжёлыми. Оставшимися застелил в своем временном жилище холодный пол.

О краже полиция узнала даже раньше, чем обворованные хозяева-пенсионеры. Часть ковров нашли и вернули владельцам.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступления он признал полностью и раскаялся в содеянном. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шесть лет.