Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 0

Амурчанин украл четыре ковра

Молодому человека грозит до шести лет лишения свободы

Амурчанин украл четыре ковра
Фото: Амур.инфо

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Невера. Его обвиняют в похищении вещей с дач. Собранные следователем материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд, сообщает Управление МВД России по Амурской области.

В ноябре молодой человек проходил мимо одного из частных домов на улице Ключевой в городе Сковородино. Обвиняемый знал, что дачников на месте нет, и беспрепятственно зашёл во двор. В окно молодой человек увидел на полу четыре скрученных ковра и одну дорожку. Похищенное вытащил из помещения, разбив оконное стекло. По дороге два ковра выбросил в мусорный контейнер – они оказались слишком тяжёлыми. Оставшимися застелил в своем временном жилище холодный пол.

О краже полиция узнала даже раньше, чем обворованные хозяева-пенсионеры. Часть ковров нашли и вернули владельцам.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступления он признал полностью и раскаялся в содеянном. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шесть лет.

Просмотров всего: 170

#криминал #суды #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске экс-сотрудница Росреестра четыре года брала взятки
Происшествия 2

В Благовещенске столкнулись две кареты скорой помощи
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Белогорске
Происшествия

В Свободном выплатили компенсацию жертвам нападения бездомных собак
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь